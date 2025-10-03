SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Hakem raporu nedir, nasıl hazırlanır?

Futbol müsabakalarında hakemlerin saha içerisinde mutlak otoritesi vardır. Futbolcular, yedek kulübeleri ve hatta tribün davranışları konusunda da hakemin karar alma yetkisi mevcuttur. Hakemler kararlarını gerekçeleriyle hakem raporunda belirterek bağlı oldukları federasyonlar tarafından denetlenirler.

Hakem raporu nedir, nasıl hazırlanır?
Doğukan Bayrak

Futbol oyun kuralları FIFA'ya üye olan federasyonlarca IFAB yönetmeliklerine göre uygulanmaktadır. Yerel federasyonlar transfer dönemi, yabancı kuralı veya lig fikstürü gibi uygulamaları protokollerine göre belirleyebilir. Ancak futbol maçının kaç kişiyle oynanması gerektiği, oyun içi kurallar ve maç süresi gibi temel konularda IFAB futbol kitapçığına bağlı kalınmalıdır. Aksi halde FIFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men cezasıyla karşılaşılabilir.

Futbol oyun kurallarının uygulanması da hakemler tarafından sağlanır. Futbol maçlarında görev alan "orta hakem, 2 yardımcı ve 4. hakem" maçın yönetimini sağlar. Karar yetkisi maçın orta hakemine aittir. Video Yardımcı Hakem (VAR) ise FIFA tarafından bir gereklilik değildir. Federasyonlar uygun gördüğü takdirde ve imkanlar dahilinde VAR sistemini kullanabilir. Ancak son karar yetkisi VAR uyarısı olsa dahi orta hakeme aittir. Hakemlerin saha içerisindeki yetkisi ise saha dışında federasyonlar tarafından denetim altına tutulmaktadır.

Hakem raporu nedir?

Hakemler maçların ardından tabi oldukları federasyona sunmak üzere "hakem raporu" hazırlamaktadır. Hakem raporu teknik bilgiler içerir. Orta hakem yardımcı hakemler ve 4. hakemden tavsiye alabilir. Uygulamada maç sonunu takiben 1-2 saat içerisinde federasyonun belirlediği sisteme hakem raporunun sunulması gerekir. Hakem raporunda genel olarak hakemin kararları ve pozisyonları nasıl yorumladığı yer alır. Hakemlerden maç içerisinde aldığı kararları futbol oyun kuralları çerçevesinde değerlendirmesi beklenir.

Sözlü diyaloglar ve konuşmalar hakemlerin mikrofonlarından kayıt altında tutulur. Gerekli görüldüğü yerde kayıtlar hakem raporuna eklenir. Hakem raporunun maçlara federasyonlar tarafından atanan "hakem gözlemcisinin" raporuyla uyumlu olması beklenir. Hakem gözlemcisinin yorumlarıyla hakemin yorumlaması arasında aşırı bir durumun olması hakeme yönelik olumsuzluk oluşturabilir. VAR hakemlerinin raporları ve onların gözlemci raporları farklı bir kategoride değerlendirilir ve orta hakem raporuna dahil edilmez.

Hakem raporu nasıl hazırlanır?

Hakem raporunda öncelikle tarih, saat, stadyum, hakem kadrosu, maç sonucu ve skor gibi giriş bilgileri yer alır. Hakemlerin disiplin kararları çerçevesinde gösterdiği sarı ve kırmızı kartlar dakikalarıyla ve sebepleriyle kayıt edilir. Özellikle sözlü ihlallerde hakemin pozisyonu objektif şekilde aktarması gerekir.

Soyunma odası ve saha koridoru gibi alanlarda yaşanan gerilimli anların kayıt altına alınması güçtür. Bu noktada hakem kadrosunun şahitliği önemlidir. Hakem raporunda verisel açıdan goller, penaltılar, sakatlıklar ve VAR müdahalesine verilen reaksiyon gibi konular detaylandırılır. Gol krallığı gibi mücadelelerde federasyonlar tarafından genellikle hakem raporunda kayıt altına alan isimler golü atmış kabul edilir.

Hakem raporunda saha dışı olaylar yer alır mı?

Orta hakem maçın kontrolünde yeşil çim alandan fazlasına hakimdir. Hakemler maçlarda tribün ve seyirci olayları, zemin durumu, hava koşulları, maçın kesintiye uğraması, erteleme kararı verilmesi, takımların soyunma odasına götürülmesi gibi birçok duruma yönelik karar alabilir. Bu tarz aşırı olayların hakem raporunda net ve detaylı bir şekilde aktarılması gerekir.

Özellikle güvenlik endişesi kapsamında mevcut yerel güvenlik önlemlerine yönelik cümleler yer alabilir. Böyle durumlarda hakemlerin raporlarında mevcut kolluk kuvvetleri ve emniyet amirleriyle olan iletişimi önemlidir. Maçın ertelenme durumlarında hakemin kararın zorunlu olduğu ve futbol oynanmaya müsait bir ortam olmadığı konusunda şüpheye yer bırakmayan kanıtları olması gerekmektedir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye eleştiri!Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye eleştiri!
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Hakem futbol rapor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.