Hakem raporu nedir, nasıl hazırlanır?

Futbol oyun kuralları FIFA'ya üye olan federasyonlarca IFAB yönetmeliklerine göre uygulanmaktadır. Yerel federasyonlar transfer dönemi, yabancı kuralı veya lig fikstürü gibi uygulamaları protokollerine göre belirleyebilir. Ancak futbol maçının kaç kişiyle oynanması gerektiği, oyun içi kurallar ve maç süresi gibi temel konularda IFAB futbol kitapçığına bağlı kalınmalıdır. Aksi halde FIFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men cezasıyla karşılaşılabilir.

Futbol oyun kurallarının uygulanması da hakemler tarafından sağlanır. Futbol maçlarında görev alan "orta hakem, 2 yardımcı ve 4. hakem" maçın yönetimini sağlar. Karar yetkisi maçın orta hakemine aittir. Video Yardımcı Hakem (VAR) ise FIFA tarafından bir gereklilik değildir. Federasyonlar uygun gördüğü takdirde ve imkanlar dahilinde VAR sistemini kullanabilir. Ancak son karar yetkisi VAR uyarısı olsa dahi orta hakeme aittir. Hakemlerin saha içerisindeki yetkisi ise saha dışında federasyonlar tarafından denetim altına tutulmaktadır.

Hakem raporu nedir?

Hakemler maçların ardından tabi oldukları federasyona sunmak üzere "hakem raporu" hazırlamaktadır. Hakem raporu teknik bilgiler içerir. Orta hakem yardımcı hakemler ve 4. hakemden tavsiye alabilir. Uygulamada maç sonunu takiben 1-2 saat içerisinde federasyonun belirlediği sisteme hakem raporunun sunulması gerekir. Hakem raporunda genel olarak hakemin kararları ve pozisyonları nasıl yorumladığı yer alır. Hakemlerden maç içerisinde aldığı kararları futbol oyun kuralları çerçevesinde değerlendirmesi beklenir.

Sözlü diyaloglar ve konuşmalar hakemlerin mikrofonlarından kayıt altında tutulur. Gerekli görüldüğü yerde kayıtlar hakem raporuna eklenir. Hakem raporunun maçlara federasyonlar tarafından atanan "hakem gözlemcisinin" raporuyla uyumlu olması beklenir. Hakem gözlemcisinin yorumlarıyla hakemin yorumlaması arasında aşırı bir durumun olması hakeme yönelik olumsuzluk oluşturabilir. VAR hakemlerinin raporları ve onların gözlemci raporları farklı bir kategoride değerlendirilir ve orta hakem raporuna dahil edilmez.

Hakem raporu nasıl hazırlanır?

Hakem raporunda öncelikle tarih, saat, stadyum, hakem kadrosu, maç sonucu ve skor gibi giriş bilgileri yer alır. Hakemlerin disiplin kararları çerçevesinde gösterdiği sarı ve kırmızı kartlar dakikalarıyla ve sebepleriyle kayıt edilir. Özellikle sözlü ihlallerde hakemin pozisyonu objektif şekilde aktarması gerekir.

Soyunma odası ve saha koridoru gibi alanlarda yaşanan gerilimli anların kayıt altına alınması güçtür. Bu noktada hakem kadrosunun şahitliği önemlidir. Hakem raporunda verisel açıdan goller, penaltılar, sakatlıklar ve VAR müdahalesine verilen reaksiyon gibi konular detaylandırılır. Gol krallığı gibi mücadelelerde federasyonlar tarafından genellikle hakem raporunda kayıt altına alan isimler golü atmış kabul edilir.

Hakem raporunda saha dışı olaylar yer alır mı?

Orta hakem maçın kontrolünde yeşil çim alandan fazlasına hakimdir. Hakemler maçlarda tribün ve seyirci olayları, zemin durumu, hava koşulları, maçın kesintiye uğraması, erteleme kararı verilmesi, takımların soyunma odasına götürülmesi gibi birçok duruma yönelik karar alabilir. Bu tarz aşırı olayların hakem raporunda net ve detaylı bir şekilde aktarılması gerekir.

Özellikle güvenlik endişesi kapsamında mevcut yerel güvenlik önlemlerine yönelik cümleler yer alabilir. Böyle durumlarda hakemlerin raporlarında mevcut kolluk kuvvetleri ve emniyet amirleriyle olan iletişimi önemlidir. Maçın ertelenme durumlarında hakemin kararın zorunlu olduğu ve futbol oynanmaya müsait bir ortam olmadığı konusunda şüpheye yer bırakmayan kanıtları olması gerekmektedir.