Hakem Tobias Stieler kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler'ın hakemlik kariyeri, hayatı ve biyografisi!

Tobias Stieler, bu akşam saat 21.45'te oynanacak Türkiye - Lüksemburg maçı öncesi sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Tobias Stieler kimdir? Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler'ın hakemlik kıariyeri ile biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.
Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.
Hamburg'da yhayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.
Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.
Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.
2004– DFB
2009– 2. Bundesliga
2012– Bundesliga
2014– FIFA listesinde
Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.
Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:
Kaleci:
Altay Bayındır,
Doğan Alemdar,
Uğurcan Çakır,
Defans:
Onur Bulut,
Zeki Çelik,
Çağlar Söyüncü,
Kaan Ayhan,
Merih Demiral,
Ozan Kabak,
Eren Elmalı,
Ferdi Kadıoğlu,
Rıdvan Yılmaz
Orta saha / forvet:
Cengiz Ünder,
Yunus Akgün,
Berkan Kutlu,
İrfa Can Kahveci,
Orkun Kökçü,
Salih Özcan,
Kerem Aktürkoğlu,
Serdar Gürler,
Enes Ünal,
Halil Dervişoğlu,
Serdar Dursun
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