SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hakem Turgut Doman 2 aydır maç alamıyor

Hakem Turgut Doman 2 aydır maç alamıyor

30.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’in 22. haftasında oynanan İstanbulspor - Samsunspor maçında ev sahibi ekip, hakem Turgut Doman’ın Eduart Rroca’yı daha önce sarı kartı olmamasına rağmen çift sarı karttan oyundan attığı gerekçesiyle PFDK’ya başvurmuştu. PFDK, kural hatası olmadığı sebebiyle bu başvuruyu reddetse de Doman, söz konusu müsabakadan sonra görev alamadı.

Hakem Turgut Doman 2 aydır maç alamıyor

TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor’un, sahasında Samsunspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada İstanbulspor Kulübü, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman’ın, Eduart Rroca’yı sarı kartı olmamasına rağmen çift sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktığı gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) kural ihlali başvurusu yapmıştı.

321

Ancak PFDK, "Müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle direkt kırmızı kartla ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntülerle somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir" diyerek bu başvuruyu reddetmişti.

O MAÇTAN SONRA ATANAMADI

PFDK’nın kural ihlali olmadığına hükmetmesine rağmen Turgut Doman, söz konusu mücadeleden sonra TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmadı. Doman, 70 gündür düdük çalmıyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aceba!olur ya oynamadan bişey yapılır mı.Alanya FB ezdi sahada yoktu maç tekrarı isteyen böyükkk takım.hadi lan işinize hadi
yani tff hata yok ama hakemi cezandırdık diyor var bir pislik bu tff yasal şikeci şu an
Hakemler ülkemiz ekonomisine göre çok güzel para kazanıyor maç başı on beş bin lira para aldıkları söyleniyor ayda iki maç üç maç yöneten var birde buna var hakemliği koy birde saha ve maç gözlemciliği koy ki hepsi ayrı ayrı para karşılığı var bütün bu parayı almak içinde cebinden hiç para çıkmıyor yol parası otel yeme içme her şey federasyondan onun içinde kim ne amaçla ne istiyorsa onu yapıyorlar hissi var bir hakem aynı takımın maçına iki sefer atanıyor biri hiç atanmıyor iki ay üç ay maç yönetemiyor
Ayrıca super lig hakemlerinin yüklü miktarda maaşları var.

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Emre Belözoğlu'na olay gönderme

F.Bahçe maçında kural hatası iddiası

F.Bahçe maçında kural hatası iddiası

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazacak

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.