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Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı!

Hakemler dosyası soruşturmasında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında yeni gelişme yaşandı. İki hakem için tutuklama kararı verildi.

Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı!
Burak Kavuncu

Türk futbolunun gündemindeki Hakemler dosyası soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için kritik bir aşamaya geçildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan iki hakem, farklı suçlamalar kapsamında tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılmıştı.

KARAR VERİLDİ!

Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı! 1

MHK Dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanmasına karar verildi.

KOL VE EREL HAKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı! 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Kol, "şike ve teşvik primi", Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MASAK'IN 135 MİLYON LİRALIK İŞLEM TESPİTİ SORULDU

Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı! 3

Soruşturma kapsamında Yasin Kol'a, MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu yönündeki tespit soruldu.

Kol ise bu iddiayı kabul etmedi. Süper Lig hakemi, emniyetteki ifadesinde hayatı boyunca bu miktarda bir parasının ya da para trafiğinin olmadığını belirterek, söz konusu işlemlerin kendisine ait olmadığını savundu.

"BU PARA TRANSFERİ KESİNLİKLE BANA AİT DEĞİLDİR"

Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı! 4

Yasin Kol'un kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasında, "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kol'a ayrıca yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle gerçekleştirdiği para transferleri de soruldu.

"YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Hakemler soruşturması kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı! 5

Yasin Kol, söz konusu para transferlerinin yasa dışı bahisle bağlantılı olmadığını savundu. Kol'un ifadesinde, "Yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum" dediği aktarıldı.

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Yasin Kol son dakika istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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