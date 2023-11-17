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Hakeme kafa attı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

17.11.2023 12:20 | Son Güncelleme:
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Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrasında maçın hakemi İsmail İnam’a kafa atan Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde geçtiğimiz yıl Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrasında maçın hakemi İsmail İnam’a kafa atan Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak'ın cezası belli oldu.

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Bir yıl süren dava sonucunda mahkeme Devrek AKD takımı oyuncusu Serkan Albayrak’ı haksız görerek 6 ay hapis cezası verdi.

Alınan karar şu şekilde açıklandı:

"27 Şubat günü 14:00’da Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu tarafından hakem olarak atanan İsmail İnam’a Devrek AKD oyuncusu Serkan Albayrak gördüğü kırmızı kart sonrası kafa atmıştı ve müsabaka yarıda kalmıştı, müsabakanın hakemi İsmail İNAM olayın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden darp raporu alarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmuştu. Futbol hakemi yaklaşık 1 buçuk sene süren davada, bütün davalara katılarak davanın sonuçlanmasını bekledi ve sonunda karara bağlandı. Serkan Albayrak hakkında müsabakada görevli olan Futbol Hakemi İsmail İnam’a kafa atma ve yaralama iddiasıyla açılan davada yargılanması sonucunda her iki tarafında tanık olarak gösterildiği şahıslar dinlendi. Sanığın atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 265/1 maddesi gereğince takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." (İHA)

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