SPOR

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan Balıkesirspor Baltok, Ümraniyespor maçında hakeme saldıran taraftar Ümit Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Spor Toto 1'inci Lig’in 5’inci haftasında 17 Eylül Pazartesi akşamı Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor maçının ilk yarısının bitmesi ardından sahaya inerek ortahakem Atilla Karaoğlan’a saldıran 38 yaşındaki Ümit Adıgüzel, dün gözaltı süresinin dolması ardından adliyeye sevk edildi. 2010 yılından bu yana psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilen ve uyuşturucu, yağma, hırsızlık, kasten adam yaralama ile mala zarar verme suçlarından 18 yıl cezaevinde yatan Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldiFenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig Balıkesirspor Baltok ümraniyespor Ümit Adıgüzel

En Çok Okunan Haberler

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Mehmet Demirkol Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında konuştu

Mehmet Demirkol Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında konuştu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi

Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi

Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer futbolu bıraktı

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Kadın amigo Songül Taşdelen Hatayspor için eşinden boşandı

Kadın amigo Songül Taşdelen Hatayspor için eşinden boşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.