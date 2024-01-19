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''Hakemler dayağı hak ediyor'' sözlerinin cezası açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 14:43 | Son Güncelleme:
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24Erzincanspor'un teknik sorumlusu Bülent Akan'ın hakemler için söylediği sözler gündem olmuştu. PFDK, Bülent Akan'a verdiği cezayı açıkladı.

''Hakemler dayağı hak ediyor'' sözlerinin cezası açıklandı

PFDK, 24Erzincanspor Teknik Sorumlusu Bülent Akan'a hakemler için söylediği sözler için cezayı kesti.

NE DEMİŞTİ?

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Bülent Akan, İnegölspor ile oynanan maçın ardından canlı yayında karşılaşmanın hakemi için, "Ankaragücü başkanının yaptığına biz çok üzüldük ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki bunları." sözlerini sarf etmişti.

100 BİN TL CEZA

"ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKAN'ın, 13.01.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR–ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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