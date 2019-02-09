Hakemliği bırakan Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü görevine getirildi

Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak."
Maç bitti, kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'de şok sakatlık!
İzmir sporunu yasa boğan ölüm
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var
Trabzonspor taktik çalıştı
Galatasaray'a yeni sponsor
Karaman 3 büyüklere yenilmiyor
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
'Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok'
Arsene Wenger PSG yolunda
Bayern'den geleceğe yatırım! Transfer...
Kagawa'dan flaş itiraf!
Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum