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Hakemliği bırakan Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü görevine getirildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Barış Şimşek'in Süper Lig hakemliğini bıraktığını ve Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildiğini açıkladı.

Hakemliği bırakan Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü görevine getirildi

Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak."


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Barış Şimşek tff VAR Koordinatörlüğü

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