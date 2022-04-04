Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

Hakim dizisi çarpıcı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımlar arasında yer almaktadır. Uzun bir süredir yayınlanması beklenen Hakim dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Limon Film imzalı yeni dizi Hakim her detayı ile araştırılmaya başlandı. Hakim dizisi hakkında sorulan soruların ayrıntılı cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mesleğine aşık ve dürüst bir Hakim, oğlunun suça karışmasından sonra onu koruyabilmek için ucu bucağı görünmeyen bir savaşın içine girer.

Hakim yani Ömer Arif Derman karakteri, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmuştur. Baba oğlun bu dünyası, Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesi ile darmadağın olmaktadır. Hakim Ömer Arif, oğlu Ozan için ona bir şey olmaması için bu zamana kadar bildiği tüm doğruları bir köşeye bırakır. Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, azılı bir mafya liderinin oğludur. Hakim, oğluna bir zarar gelmemesi için akla gelmeyecek yöntemler uygular. Hakim Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüşür.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hakim dizisi ilk tanıtımı ile çarpıcı senaryosunu ortaya koydu. Hakim dizisinin kadrosunda usta ve başarılı isimler yer almaktadır. Limon Film imzalı Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular da dikkat çekiyor.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV yeni sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Bunun da ilk örneğini Hakim dizisi ile görebiliriz. Hakim dizisi, ilk bölümüyle 4 Nisan 2022 Pazartesi akşamı yani bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir üstlenmektedir.

