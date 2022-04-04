MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

04.04.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ATV'nin yeni ve iddialı dizisi Hakim, ilk defa izleyicisi ile buluşacak. Hakim dizisi hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Hakim dizisine merak edilen detaylar!

Hakim dizisinin konusu nedir? Hakim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

Hakim dizisi çarpıcı konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımlar arasında yer almaktadır. Uzun bir süredir yayınlanması beklenen Hakim dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Limon Film imzalı yeni dizi Hakim her detayı ile araştırılmaya başlandı. Hakim dizisi hakkında sorulan soruların ayrıntılı cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mesleğine aşık ve dürüst bir Hakim, oğlunun suça karışmasından sonra onu koruyabilmek için ucu bucağı görünmeyen bir savaşın içine girer.

Hakim yani Ömer Arif Derman karakteri, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmuştur. Baba oğlun bu dünyası, Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesi ile darmadağın olmaktadır. Hakim Ömer Arif, oğlu Ozan için ona bir şey olmaması için bu zamana kadar bildiği tüm doğruları bir köşeye bırakır. Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, azılı bir mafya liderinin oğludur. Hakim, oğluna bir zarar gelmemesi için akla gelmeyecek yöntemler uygular. Hakim Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüşür.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hakim dizisi ilk tanıtımı ile çarpıcı senaryosunu ortaya koydu. Hakim dizisinin kadrosunda usta ve başarılı isimler yer almaktadır. Limon Film imzalı Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular da dikkat çekiyor.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV yeni sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Bunun da ilk örneğini Hakim dizisi ile görebiliriz. Hakim dizisi, ilk bölümüyle 4 Nisan 2022 Pazartesi akşamı yani bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir üstlenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman başlıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman başlıyor?
"Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım!" demişti! İmalı paylaşım"Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım!" demişti! İmalı paylaşım
Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haberBruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Özgür Özel 'herkes hazır olsun' diyerek duyurdu: Gündeme bomba gibi düşecek

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı!

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti!

Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti!

Dans anında eteği açıldı! Gülşen'e meydan okuma mı?

Dans anında eteği açıldı! Gülşen'e meydan okuma mı?

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.