Hakim dizisinin Ömer'i Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında ve nereli?

Hakim dizisinin Ömer'i Erdal Beşikçioğlu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinde Behzat Ç. karakterine hayat verdi. Birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Peki Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 Ankara doğumlu Erdal Beşikçioğlu 52 yaşındadır. Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Babası Vakıflar Bankası'nın müdürüdür. Babasının ataması nedeniyle Ankara'da ilkokula başladı, ardından Kayseri ve İzmir'e devam etti.

1989'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı ve eğitimi esnasında “William Guskill” ile yaratıcı tiyatro atölyelerine katılım gösterdi. 1993'te okulu tamamladı ve aynı sene devlet tiyatrolarında görev aldı. 1995-1996 yıllarında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığını yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti.

Erdal Beşikçioğlu 1991'de Elvin Beşikçioğlu ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Derin ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN DİZİLERİ

Hamlet (2021)

Kağıt Ev (2021) - Cihan Fırtına

Çocukluk (2020) - Mahir Boztepe

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

Vali : M. Çağatay Tosun - 2009

Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen

Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil

Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa

Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005

Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus

Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha

Tatlı Hayat : Bora Tekay – 2003

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN FİLMLERİ

Bergen Açıların Kadını (2022)

Acı Kiraz (2020)

Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) – Nasır

