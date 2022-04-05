Hakim dizisinin Ömer'i Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında ve nereli?

Hakim dizisinin Ömer'i Erdal Beşikçioğlu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinde Behzat Ç. karakterine hayat verdi. Birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Peki Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
5 Ocak 1970 Ankara doğumlu Erdal Beşikçioğlu 52 yaşındadır. Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Babası Vakıflar Bankası'nın müdürüdür. Babasının ataması nedeniyle Ankara'da ilkokula başladı, ardından Kayseri ve İzmir'e devam etti.
1989'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı ve eğitimi esnasında “William Guskill” ile yaratıcı tiyatro atölyelerine katılım gösterdi. 1993'te okulu tamamladı ve aynı sene devlet tiyatrolarında görev aldı. 1995-1996 yıllarında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığını yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etti.
Erdal Beşikçioğlu 1991'de Elvin Beşikçioğlu ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Derin ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.
Hamlet (2021)
Kağıt Ev (2021) - Cihan Fırtına
Çocukluk (2020) - Mahir Boztepe
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay – 2003
Bergen Açıların Kadını (2022)
Acı Kiraz (2020)
Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem
Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai : - (2017) -
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer
Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup
Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet
Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı
Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba
Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut
Barda : Serdar Akar - (2006) – Nasır
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