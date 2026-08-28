Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı kına gecesiyle başladı. Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Dilara Kurtulmuş, “The Great Gatsby” temasındaki kına gecesinde tam beş farklı elbise giydi.

Kurtulmuş'un sosyal medyada yayılan kına gecesi görüntüleri takipçilerinden tam not aldı.

Kurtulmuş, kına gecesinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Davetliler arasında yer alan bazı tanıdık yüzler, ekran başındakileri yıllar öncesine götürdü.

“Selena” ve “Sihirli Annem” oyuncuları kına gecesinde bir araya gelince sosyal medyada nostalji rüzgarı esti.

Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner’ın Dilara Kurtulmuş’la birlikte dans ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.