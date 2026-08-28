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Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden “Selena”da Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez ile evleniyor. Dilara Kurtulmuş dün akşam kına gecesi yaptı.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi
Öznur Yaslı İkier

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı kına gecesiyle başladı. Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Selena nın Nazlı sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi 1

Dilara Kurtulmuş, “The Great Gatsby” temasındaki kına gecesinde tam beş farklı elbise giydi.

Selena nın Nazlı sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi 2

Kurtulmuş'un sosyal medyada yayılan kına gecesi görüntüleri takipçilerinden tam not aldı.

Selena nın Nazlı sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi 3

Kurtulmuş, kına gecesinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Davetliler arasında yer alan bazı tanıdık yüzler, ekran başındakileri yıllar öncesine götürdü.

Selena nın Nazlı sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi 4

“Selena” ve “Sihirli Annem” oyuncuları kına gecesinde bir araya gelince sosyal medyada nostalji rüzgarı esti.

Selena nın Nazlı sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi 5

Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner’ın Dilara Kurtulmuş’la birlikte dans ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Selena nın Nazlı sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Kınayı yaktı, 5 farklı elbise giydi 6

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Anahtar Kelimeler:
Dilara Kurtulmuş selena
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