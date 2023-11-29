Hakim Ziyech eski günlerini hatırladı, Manchester United'ı İstanbul'a geldiklerine pişman etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Manchester United maçında sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Hakim Ziyech 2 gol attı. Ziyech’in müsabakanın 29. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

ZIYECH MAÇA DAMGA VURDU

Maçın 62. dakikasında yine frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig’de de 1 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, 82. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

RONALDO VE NEYMAR'I YAKALADI

Hakim Ziyech, 2003-2004 yılından bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında iki frikik golü atan 3. oyuncu oldu.

Cristiano Ronaldo | 2008

Neymar | 2018

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

UEFA, 2 gol ve 1 asistle oynayan Hakim Ziyech'i maçın oyuncusu seçti.





