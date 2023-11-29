SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hakim Ziyech eski günlerini hatırladı, Manchester United'ı İstanbul'a geldiklerine pişman etti!

Hakim Ziyech eski günlerini hatırladı, Manchester United'ı İstanbul'a geldiklerine pişman etti!

29.11.2023 22:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Manchester United maçında frikikten 2 gol kaydederken, bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı.

Hakim Ziyech eski günlerini hatırladı, Manchester United'ı İstanbul'a geldiklerine pişman etti!
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Manchester United maçında sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Hakim Ziyech 2 gol attı. Ziyech’in müsabakanın 29. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

ZIYECH MAÇA DAMGA VURDU

GAIDnpWXMAAwWck

Maçın 62. dakikasında yine frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig’de de 1 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, 82. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

RONALDO VE NEYMAR'I YAKALADI

GAIDZF4XIAA5RhS

Hakim Ziyech, 2003-2004 yılından bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında iki frikik golü atan 3. oyuncu oldu.

Cristiano Ronaldo | 2008
Neymar | 2018

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

UEFA, 2 gol ve 1 asistle oynayan Hakim Ziyech'i maçın oyuncusu seçti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo'dan sonra başarabilen tek kişi o...Ronaldo'dan sonra başarabilen tek kişi o...
Galatasaray'dan tarihi geri dönüş!Galatasaray'dan tarihi geri dönüş!
Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech UEFA ligi yaşında maçı bıraktı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının hakemlerine şok

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının hakemlerine şok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.