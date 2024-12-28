Hakim Ziyech, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Icardi'nin sakatlığı sonrası tüm kulübün elini kolunu bağladı

Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi yaşanıyor. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Hakim Ziyech'in talepleri Galatasaray yönetimini şaşkına uğrattı.

TÜM PARASINI NAKİT İSTİYOR

Sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar alacağı paranın tamamını nakit isteyen Hakim Ziyech'in bu tavrı Galatasaray yönetimini şaşırttı. Sarı-kırmızılılardan 5.5 milyon Euro kazanan Faslı oyuncunun istediği para sonrası Dursun Özbek yönetimi firene bastı.

ORTA YOL BULUNACAK

Hakim Ziyech'in menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi orta yolu bulmaya çalışacak. Icardi'nin sakatlığı sebebiyle ileri uca forvet almak isteyen sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in ayrılığı sonrası somut adımları atacak.