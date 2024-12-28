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Hakim Ziyech, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Icardi'nin sakatlığı sonrası tüm kulübün elini kolunu bağladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.12.2024 10:40
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yabancı sınırında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyu takımdan göndererek devre arasında ileri uca takviye yapmak istiyor. Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmaya sıcak bakması Galatasaray'ı sevindirirken, yıldız oyuncunun talebi bir o kadar yönetimi şaşırttı.

Hakim Ziyech, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Icardi'nin sakatlığı sonrası tüm kulübün elini kolunu bağladı
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi yaşanıyor. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Hakim Ziyech'in talepleri Galatasaray yönetimini şaşkına uğrattı.

TÜM PARASINI NAKİT İSTİYOR

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Sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar alacağı paranın tamamını nakit isteyen Hakim Ziyech'in bu tavrı Galatasaray yönetimini şaşırttı. Sarı-kırmızılılardan 5.5 milyon Euro kazanan Faslı oyuncunun istediği para sonrası Dursun Özbek yönetimi firene bastı.

ORTA YOL BULUNACAK

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Hakim Ziyech'in menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi orta yolu bulmaya çalışacak. Icardi'nin sakatlığı sebebiyle ileri uca forvet almak isteyen sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in ayrılığı sonrası somut adımları atacak.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech
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