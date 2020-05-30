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Hakim Ziyech için flaş Fenerbahçe itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.05.2020 23:02 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Chelsea'ye transfer olacak olan Hakim Ziyech'in menajeri Fenerbahçe itirafında bulundu.

Hakim Ziyech için flaş Fenerbahçe itirafı!

Ajax formasıyla parladıktan sonra Chelsea ile anlaşan ve 40 milyon euro bonervis bedelinin ödenmesinin ardından önümüzdeki sezon İngiliz ekibi için mücadele edecek olan Hakim Ziyech'in menajeri Rene van der Dijp, 2018 yılında Fenerbahçe'nin de kendilerine teklif yaptığını söyledi.

O sezon birçok takımdan teklif olduğunu ancak İngiltere'den teklif beklediklerini belirten menajer, "Fenerbahçe istiyordu, Roma da onu istedi. Biz Roma'dan daha iyi bir takıma gitmesini istedik, Arsenal ya da Liverpool'dan teklif bekliyorduk" dedi.

ADVOCAAT: "FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYORDU"

Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat da, Twente'de oynadığı dönem için Hakim Ziyech ile ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu.

Hollandalı teknik adam, o dönemde Faslı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini kaydederken, "Ziyech ile konuştum ve bana Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Ancak Ajax, Şampiyonlar Ligi elemesinde Rostov'a elenince Ziyech'i transfer etti. Onu transfer etmeye çok yaklaşmıştık. Hatta takımda oynayacağı pozisyonu bile konuşmuştuk" ifadelerini kullanmıştı.

Ajax'ta 4 sezonda 165 maça çıkan Ziyech, 48 gol ve 82 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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