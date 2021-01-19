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Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

19.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Hakkari genelinde iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 294 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.Çarşı merkezi ve kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlatan belediye ekibi, tipiye rağmen yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari genelinde iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 294 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Çarşı merkezi ve kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlatan belediye ekibi, tipiye rağmen yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tüm mahalle yollarının açık tutulduğu Hakkari’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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