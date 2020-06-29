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Hakkari Belediyesinden korona virüs temizliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine korona virüsle mücadele çalışmaları kentin 15 değişik mahallesinde devam ediyor.

Hakkari Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine korona virüsle mücadele çalışmaları kentin 15 değişik mahallesinde devam ediyor. Maskelerin takıldığı sosyal mesafeye dikkat edildiği Hakkari’de, korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Hakkari Belediyesi, bugün de park alanları, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.
İtfaiye, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokaklari tazyikli su ile yıkayan ekipler, daha sonra ilaçlama yaptı.
Kent merkezinde yapılan çalışmaları uzaktan izleyen vatandaşlar ise “Vali çalışıyor, belediye çalışıyor. Allah yetkililerden razı olsun” dedi.

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