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Hakkari Belediyesinin çocuk dergisi çıktı

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.11.2020 15:13 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesinin “Çocuklar geleceğimizin güvencesi” adlı çocuk dergisinin üçüncü sayısı çıktı.Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Mizgin Mollamehmetoğlu’nun genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hakkari Belediyesi çocuk dergisinin üçüncü sayısı çıktı.

Hakkari Belediyesinin çocuk dergisi çıktı

Hakkari Belediyesinin “Çocuklar geleceğimizin güvencesi” adlı çocuk dergisinin üçüncü sayısı çıktı.
Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Mizgin Mollamehmetoğlu’nun genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hakkari Belediyesi çocuk dergisinin üçüncü sayısı çıktı. Hakkari Belediyesi Çocuk Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mizgin Mollamehmetoğlu, 3 aylık çalışma sonucu 28 sayfadan oluşan çocuk dergisinin çıktığını belirterek, “Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir. Bu nedenle çocuklarımıza nasıl davranır, onları nasıl yetiştirirsek o doğrultuda gelişim gösterirler. Bu noktada Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak geleceğimizin mirasçısı olan çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımızın duyarlılığını arttırmak, farkındalık ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, fiziksel ve zihinsel bakımdan sağlıklı birer birey olmaları yönünde katkıda bulunmak üzere Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce üçüncü sayısı basılan çocuk dergimizi siz sevgili çocuklarımızın eğlenmesi, öğrenmesi, sevmesi ve yeni şeyleri okuması için hazırladık. Başta emeği geçen Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayhan Tunç’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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