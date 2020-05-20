Hakkari'de binbir çeşit çiçekten üretilen bal mesaisi başladı

Arı yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ile her geçen yıl daha da geliştiği kentlerden Hakkari'de, arıcılar zorlu geçen kış şartlarının ardından kovanlarını yayla ve yüksek kesimlere götürmeye başladı.

Arı kovanlarını bitki örtüsünün zengin olduğu, doğal su kaynaklarının bolca bulunduğu yayla ve dağlık alanlara bırakan üreticiler, organik bal için kolları sıvadı. Binbir çeşit çiçek ve endemik türlerin lezzetini taşıyan organik bal için zamanlarının büyük kısımını geçirdikleri yaylada, arılarına özenle bakan çiftçiler, yağışların fazla olması nedeniyle üretimde yüksek rekolte bekliyor.

ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ ARILARI CEZBEDİYOR

Hakkari Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fazıl Durmuş yaptığı açıklamada, arıcılığın, sağlanan desteklerle bölgede her geçen yıl daha da arttığını söyledi. Kış mevsiminde, gezgin arıcıların kovanlarını daha sıcak illere götürdüklerini, havaların ısınmasıyla da tekrar memleketlerine döndüklerini analatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Kent merkezi ve tüm ilçelerimizde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Özellikle Şemdinli ve Çukurca ilçesi, ılıman iklimiyle kış mevsimi boyunca arıcılara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kendine has zengin bitki örtüsü var. Bu da arıcıları cezbediyor. Bölgemizdeki arıcıların bal mesaisi bu yıl da başladı. Arıcıların yoğun çaba sonucu ürettiği bal ve polen, arı sütü, arı zehri ve propolis ülke ekonomisine katkı sağlıyor."