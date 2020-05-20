YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Hakkari'de binbir çeşit çiçekten üretilen bal mesaisi başladı

Hakkari'de binbir çeşit çiçekten üretilen bal mesaisi başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zengin bitki örtüsü ile öne çıkan Hakkari'de arıcılar, organik bal üretmek için verimli yayla ve dağlık alanlarda konaklama sezonunu açtı.

Arı yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ile her geçen yıl daha da geliştiği kentlerden Hakkari'de, arıcılar zorlu geçen kış şartlarının ardından kovanlarını yayla ve yüksek kesimlere götürmeye başladı.

Arı kovanlarını bitki örtüsünün zengin olduğu, doğal su kaynaklarının bolca bulunduğu yayla ve dağlık alanlara bırakan üreticiler, organik bal için kolları sıvadı. Binbir çeşit çiçek ve endemik türlerin lezzetini taşıyan organik bal için zamanlarının büyük kısımını geçirdikleri yaylada, arılarına özenle bakan çiftçiler, yağışların fazla olması nedeniyle üretimde yüksek rekolte bekliyor.

ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ ARILARI CEZBEDİYOR

Hakkari Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fazıl Durmuş yaptığı açıklamada, arıcılığın, sağlanan desteklerle bölgede her geçen yıl daha da arttığını söyledi. Kış mevsiminde, gezgin arıcıların kovanlarını daha sıcak illere götürdüklerini, havaların ısınmasıyla da tekrar memleketlerine döndüklerini analatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Kent merkezi ve tüm ilçelerimizde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Özellikle Şemdinli ve Çukurca ilçesi, ılıman iklimiyle kış mevsimi boyunca arıcılara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kendine has zengin bitki örtüsü var. Bu da arıcıları cezbediyor. Bölgemizdeki arıcıların bal mesaisi bu yıl da başladı. Arıcıların yoğun çaba sonucu ürettiği bal ve polen, arı sütü, arı zehri ve propolis ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Arıcı Vahid Akdoğan da bal üretimi için sıcak bölgeleri seçtiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının arıcılığı çok etkilediğini belirten Akdoğan, "Şu an arıların ilkbahar bakımını yapıyoruz. Onların güçlenmesini sağlıyoruz, bölme işlemlerini yapıyoruz. Sayısal olarak arıları çoğaltıyoruz. Arının oğul verme süreci de burada oluyor. Buranın, çevredeki yerleşim yerlerine göre havası daha sıcak. Buralarda binbir çeşit çiçek var. Balımızı oradan alıyoruz. Elde ettiğimiz bal katkısız ve organiktir." diye konuştu.

Üretici Mirali Seyitoğlu ise bölgenin bitki çeşitliliği açısından zengin potansiyeli olduğunu dile getirerek, "İnşallah bu sene güzel bir verim bekliyoruz. Burada mükemmel bal elde ediyoruz. Bulunduğumuz bölgede 50'ye yakın arıcı var." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Kasaplarda hazırlanıyor, tam 4 saatte pişiyorKasaplarda hazırlanıyor, tam 4 saatte pişiyor
Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor! Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Ramazan ayının favorisi oldu! Kilosu 260 lira...

Ramazan ayının favorisi oldu! Kilosu 260 lira...

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Üzeri çıtır çıtır börek yapmanın sırrı bakın neymiş

Dünyada 36 adet bulunuyor! Özenle hazırlayıp afiyetle yeniyor

Dünyada 36 adet bulunuyor! Özenle hazırlayıp afiyetle yeniyor

Yarım asırdır bu işi yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

Yarım asırdır bu işi yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da iftar sofralarının süsü: Calla yemeği nasıl yapılır?

Kasaplarda hazırlanıyor, tam 4 saatte pişiyor

Kızartma sevenler dikkat! Bunu yaparsanız eviniz kızartma kokmayacak!

Kızartma sevenler dikkat! Bunu yaparsanız eviniz kızartma kokmayacak!

Dikkat! Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Aldığınız yumurta bayat olabilir! Anlamak için...

Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...

Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın ramazana özel yemekleri

Dünyada 36 adet bulunuyor! Özenle hazırlayıp afiyetle yeniyor

Güllaç ve sütlü Nuriye’den esinlendi soğuk baklava üretti! Siparişlere yetişemiyor

Yarım asırdır bu işi yapıyor! Siparişlere yetişemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.