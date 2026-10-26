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Hakkari'de bir ilk: Bin 350 rakıma elleriyle ektiler!

Hakkâri Üniversitesince Zap Vadisi'nde yürütülen araştırmada, bin 350 rakımlı Kırıkdağ köyünde yer fıstığı yetiştirildi.

Hakkari'de bir ilk: Bin 350 rakıma elleriyle ektiler!

Hakkâri Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmayla kentte ilk kez yer fıstığı yetiştiriciliğine yönelik adaptasyon araştırması gerçekleştirildi. Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş öncülüğünde, Zap Vadisi'nde bulunan Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda yapılan çalışmada, farklı yer fıstığı çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumu araştırıldı.

Hakkari de bir ilk: Bin 350 rakıma elleriyle ektiler! 1

ALTERNATİF TARIM

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden temin edilen çeşitler, 20 Mayıs ve 2 Haziran 2026 tarihlerinde iki farklı ekim döneminde toprakla buluşturuldu.

Araştırmadan elde edilen ilk veriler, yer fıstığının Hakkâri'de alternatif bir tarım ürünü olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Çalışmanın kesin sonuçlarının bilimsel yayının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

Hakkari de bir ilk: Bin 350 rakıma elleriyle ektiler! 2

Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş, araştırmayı Hakkâri'ye bağlılığıyla bilinen öğretmen babası Mesut Ertuş'a ithaf etti. Ertuş, çalışmaya katkı sunan tarla sahibi Hamdi Dilbilen'e ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı Hakkari
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