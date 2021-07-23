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Hakkari kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildi

23.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 184 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Akpınar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 184 kilogram eroin bulundu.

Soruşturma sürüyor.

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