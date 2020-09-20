Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirdi

Hakkari’nin Oğul köyü kırsalında düzenlenen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Eylül .2020 günü İmerkez Oğul köyü Azizan mezrasında yapılan Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen hava harekatı neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

