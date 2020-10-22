YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari kırsalında araziye gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında araziye gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.10.2020 19:00 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalında araziye gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü halde silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Eski Doğanlı köyü kırsalında yapılan arama taramada, araziye gizlenmiş kanas marka keskin nişancı tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 189 mermi, roket sevk fişeği, 19 biksi makineli tüfek mühimmatı ile 3 kutu av tüfeği saçması ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:13
Öğle
11:55
İkindi
14:57
Akşam
17:26
Yatsı
18:41

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Hakkari’de anti personel mayını ele geçirildi
Hakkari’de anti personel mayını ele geçirildi
Hakkari’deki kar dağları şehir dışına taşınıyor
Hakkari’deki kar dağları şehir dışına taşınıyor
(özel Haber) Fakirlerin Ekmek Teknesi 3 Tekerlekli Bisiklet
(özel Haber) Fakirlerin Ekmek Teknesi 3 Tekerlekli Bisiklet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.