YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

Hakkari polisi 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak pasta ve oyuncak isteyen iki kardeşten birine doğum günü sürprizi yaptı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Selime ve Şermin Kar kardeşler, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak doğum günü pastası ve oyuncak istedi.

Çocukların bu isteğine duyarsız kalmayan polis ekipleri, hazırladıkları pasta ve oyuncaklarla Kar kardeşlerin bulunduğu eve gitti.

Ekipler, evin önünde mumlarını yaktıkları pasta ile 6 yaşına giren Şermin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Şermin'in doğum gününü kutlayarak oyuncak kukla hediye eden polisler, Selime'yi de çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Kar ailesi, ilgi ve alakalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Hakkari Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:11
Sabah
04:49
Öğle
12:06
İkindi
15:56
Akşam
19:14
Yatsı
20:45

Hakkari Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Zagros Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.