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Hakkari polisi çocuklara hediye dağıtarak bayramlarını kutladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Hakkari polisi çocuklara hediye dağıtarak bayramlarını kutladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtarak bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların yüzünü güldürmek ve heyecanlarına ortak olmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda evleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen polisler, onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye ederek mutluluklarına ortak oldu.

Çocukların bayramını kutlayan ekipler, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın selamını ileterek, bu süreçte evde kalıp eğitimlerine katkı sağlayacak etkinlikler yapmalarını istedi.

Zorro, Batman ve Pamuk Prenses kostümleri giyen Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyesi 3 kişi de ekiplere eşlik ederek, çocukların yüzünü güldürdü.

Vatandaşlardan Piruze Beyter, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların hediye edilen oyuncak ve diğer malzemelerle mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklar da polis ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan hakkari oyuncak Polis

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