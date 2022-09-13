Hakkari sınırında 140 av tüfeği ile 40 pompalı tüfek ele geçirildi

Hakkari'de hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 140 av tüfeği ve 40 pompalı tüfek ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkari hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 140 av tüfeği, 40 pompalı tüfek, 30 şarjör, 500 tabanca fişeği, 2 bin paket kaçak sigara ile 34 kilogram pirinç ele geçirdiği bildirildi.
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