Hakkari sınırında 140 av tüfeği ile 40 pompalı tüfek ele geçirildi

Hakkari'de hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 140 av tüfeği ve 40 pompalı tüfek ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Hakkari hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 140 av tüfeği, 40 pompalı tüfek, 30 şarjör, 500 tabanca fişeği, 2 bin paket kaçak sigara ile 34 kilogram pirinç ele geçirdiği bildirildi.

