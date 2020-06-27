YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 27.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

Hakkari sınırında silah ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hududunda 65 pompalı tüfek ile 1 milyon lira değerinde tıbbi malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
Alibey Eczanesi
Cankaya
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Bengi Eczanesi
Mamak
Frezya Eczanesi
Mamak
Tunalı Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.