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Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Hakkari-Şırnak kara yolu, iki ayrı noktada düşen çığların temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.Dün Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü Haruna mevkii ile Serbestan Karakolu yakınlarına çığ düşmüştü.

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu, iki ayrı noktada düşen çığların temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Dün Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü Haruna mevkii ile Serbestan Karakolu yakınlarına çığ düşmüştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi tarafından 1 dozer, 2 yükleyici ve 1 greyderle yürütülen çalışmalarda 5 metreyi aşan kar yığınları temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekibi, düşen çığların çok büyük olduğunu ve çığ tehlikesi riskine rağmen Hakkari-Şırnak kara yolunu gece saat 21.30’da ulaşıma açmayı başardıklarını belirttiler.
Yolda mahsur kalan onlarca sürücüyü de kurtardıklarını belirten ekip, bölgede halen çığ tehlikesinin bulunduğunu ve sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.

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