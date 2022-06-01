Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik korucuları toplantısında konuştu:

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte 4 yıldır terör örgütü PKK'ya katılım olmadığını belirtti.

İller İdaresi Genel Müdürlüğünce güvenlik korucularına yönelik Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Programı"nda konuşan Akbıyık, programın kentte yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Halka en iyi hizmeti vermek için dünyayı, ülkeyi, memleketi en iyi şekilde tanımak gerektiğine vurgu yapan Akbıyık, "Güvenlik korucularımız, terörün başladığı 1984 yılından beri büyük görevler, fedakarlıklar yaptılar. Bugün de Allah'a şükür terör bitiyor. Hakkari'de de bitiyor, ülkemizde de bitiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde yurt içinde jandarmamızın, emniyetin, sizlerin büyük mücadelesiyle terör bitiyor." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen sınır ötesi operasyonlarla ülkeye tehdit oluşturan unsurların ve teröristlerin yok edildiğinin altını çizen Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yani önümüzdeki günlerde Hakkari'nin, Türkiye'nin terör diye bir gündemi olmayacak. Hakkari'de 4 yıldır terör örgütüne katılım olmadı ve terörist sayısı da çok az. Bu da başta jandarmamızın, emniyetimizin ve sizlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik korucularının büyük emekleri, gayretleri ve fedakarlıklarıyla olmuştur. Türkiye'nin en çok şehit veren ili Hakkari. 2 binin üzerinde şehidimiz var. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz. 365 civarı da güvenlik korucumuz bu toprakları vatan yapmak için şehit olmuşlardır. Hepsine Allah'tan rahmet, gazilerimize huzurlu, sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz."

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman da güvenlik korucularına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Bölücü terör örgütünün 1984'ten sonra Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki illerde silahlı terör eylemlerini artırması ve bölge halkına yönelik katliamlara girişmesi üzerine güvenlik güçleriyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik koruculuğu sisteminin kurulduğunu anımsatan Karaman, şu bilgileri verdi.

"İller İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2016 yılında genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Korucular Daire Başkanlığı, korucularımızın temel meseleleriyle yakından ilgilenmektedir. Bugün itibariyle ülkemiz genelinde 32 ilimizde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır. Hakkari'de 147'si kadın olmak üzere 7 bin 389 güvenlik korucusu, 453 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, katılımcılara milli ve manevi değerler üzerine, İçişleri Bakanlığı Korucular Şubesi'nden Emre Baran da terör örgütünün faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu da katıldı.

