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Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı

05.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Van Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği yarışları, 2 bin 800 rakımlı Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan yarış, kar seviyesinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Kent merkezine 12 kilometredeki merkezde 5 kategoride düzenlenen yarışlara Hakkari'den 38, Van'dan 32 sporcu katıldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini veren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sporculardan ulusal ve uluslararası müsabakalardan da şampiyonluklar beklediklerini söyledi.

Kentteki gençlerin özellikle kış sporlarında çok yetenekli olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kayaklı koşuda birçok sporcumuz milli takımda yer alıyor. Alp disiplininde de Hakkarili sporcularımız Türkiye şampiyonalarında dereceler alacak. Son üç yılda 40 bin çocuğumuza ücretsiz kayak eğitimi verdik. Bu tesisleri kentimize kazandırmamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük destekleri var. 50 civarı projemiz hayata geçti. Burada otelimizi yaptık, pistimizi 6 bin metreye çıkardık. Kafe ve kapalı yürüme bandı projemiz var. Kayak merkezi cazibe merkezi olacak."

Türkiye Kayak Federasyonu Van Temsilcisi Harun Altair de Abalı Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin düşük olması nedeniyle Hakkari'ye geldiklerini anlattı.

Burada hem Hakkari hem de Van'ın il birinciliği yarışlarını yaptıklarını aktaran Altair, "Merga Bütan Kayak Merkezini birkaç yıldır aktif olarak kullanıyoruz. Van'da kar seviyesi düşük. Sporcularımızın yarışlara antrenmansız gitmemesi için buraya geliyoruz. Ayın 14'üne kadar burada olacağız. Daha sonra yarış için Kayseri'ye gideceğiz." diye konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, antrenör ve sporcular katıldı.

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