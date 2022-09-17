Hakkari ve Van sınırlarındaki aramalarda 54 av tüfeği ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sınır hatlarındaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hakkari ve Van sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 54 av tüfeği, 25 namlu ile 876 kutu ilaç ele geçirildiği kaydedildi.



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