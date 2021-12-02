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Hakkari'de 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

02.12.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Güngör Mahallesi kırsalında dün yapılan aramada, 10 paket halinde 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

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