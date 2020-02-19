Hakkari’de 113 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 113 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 5 köy ve 18 mezra, Çukurca’da 4 köy ve 9 mezra, Şemdinli’de 3 köy ve 14 mezra ile Yüksekova ilçesinde 17 köy ve 43 mezra olmak üzere 29 köy ve 84 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

