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Hakkari'de 139 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

Hakkari'de 139 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde toplam 139 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 60 kilo 540 gram eroin, 52 kilo 740 gram afyon sakızı, 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 3 bin 290 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı, Suriye uyruklu 7 kişi de "resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalandı.

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