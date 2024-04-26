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Hakkari’de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA İHA
26.04.2024 15:20
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Hakkari’de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Aranma kayıtları bulunan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda; Yüksekova ilçesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.A. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen U.A. isimli şahıs, tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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