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Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, gaziler ve bazı kurum amirleri katıldı.

Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, gaziler ve bazı kurum amirleri katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Program, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli üsteğmen Samet Günel’in günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona erdi.

Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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