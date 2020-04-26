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Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.04.2020 00:12 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri korona virüs tedbir kapsamında karantina altına alındı.Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde birkaç kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı her iki köyün karantinaya alındığı belirtildi.

Hakkari’nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri korona virüs tedbir kapsamında karantina altına alındı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde birkaç kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı her iki köyün karantinaya alındığı belirtildi. Kırıkdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zırhlı araçlardan anonslar yaparak, Hakkari Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Nisan 2020 günü kararı ile Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıklayarak, vatandaşların evlerinde çıkmaması uyarısında bulundu.

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