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  4. Hakkari’de 37 köy ve 104 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 37 köy ve 104 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezra yolu ulaşıma kapandı.Hakkari ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan 37 köy ve 104 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerini çalışma başlattı.
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi de sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlattı. Araçların giremediği sokaklar ise belediye ekipleri tarafından küreklerin yardımıyla temizlendi. Bazı vatandaşlar ise, belediye ekiplerine destek vererek iş yerlerinin önündeki karları temizlemek için çalışma başlattı.
Hakkari’ye gelen bazı yerli turistler ise Hakkari’nin karla güzel olduğunu ifade ederek, geçen yıllara oranla beklenen karın yağmadığını ifade etti. İş yerlerinin önünü temizleyen bazı esnaflar ise müşterilerin rahat gelip gidebilmesi için iş yerlerinin önünü temizlediklerini söyledi.

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