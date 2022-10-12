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Hakkari'de 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

12.10.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hakkari'de 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda ulusal marker içermeyen 310 litre motorin ile 90 litre benzin ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Hakkari Akaryakıt kaçak

Hakkari Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
11:57
İkindi
15:08
Akşam
17:40
Yatsı
18:55
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