Hakkari’de 70 bin öğrenci karne aldı

Hakkari il genelinde 70 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Biçer Mahallesi’nde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Sürreya Doğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Özcan, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, Okul Müdürü Mehmet kanat, Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol ve veliler katıldı. Müdür Gür ve beraberindekiler, anasınıfındaki öğrencileri ziyaret ederek karnelerini verdiler. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri ise, öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak kek ikramında bulundular.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türkiye’nin 81 vilayetinde olduğu gibi Hakkari’de de 70 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Müdür Gür, “Ülkemizin genelinde 20 milyon civarında öğrenci karnelerini aldı. Hakkari’de de 70 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı. Eğitim maratonunun birinci dönemini burada kısa bir arayla sonlandırmış bulunuyoruz ve bizim için güzel bir dönemdi. Valimizin himayesinde başlatmış olduğumuz Hakkari’de eğitim seferberliği, çok ciddi şekilde heyecana neden oldu. Bu çalışmayla inşallah öğretmenlerimizin bu emeğine çok güzel sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.