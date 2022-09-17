Hakkari'de 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede dün düzenlenen operasyonda çuvala gizlenmiş 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

