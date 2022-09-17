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Hakkari'de 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

17.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede dün düzenlenen operasyonda çuvala gizlenmiş 9 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

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Hakkari Yüksekova uyuşturucu

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