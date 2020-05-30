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Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir grup arıcı, kovanların bulunduğu bölgeye gelen ve "Tütün" adını verdikleri tilkiyi elleriyle besliyor.

Narlı köyü yakınına kovanlarını bırakarak bal üretimine başlayan arıcılar, yanlarına yaklaşan tilkinin aç olduğunu fark etti.

Arcılar, bunun üzerine kendileri için hazırladıkları yiyeceklerden bir kısımını ayırarak, tilkinin alması için kaldıkları konteynerin arkasına bıraktı.

Bunları yiyen ve bölgeye daha sık gelmeye başlayan tilkiye arıcılar, "Tütün" adını verdi. Arıcılar, tilkiyi elleriyle beslemeye başladı.

Arıcı İshak Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca'nın ikliminin bölgedeki diğer yerleşim yerlerine göre daha ılıman olduğunu söyledi.

Bu nedenle arıları kışın bölgeye getirdiklerini anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Burada yaz için hazırlık yapıyoruz. Arıların beslenmesi, bakımı ve güçlenmesini yapıyoruz. Yaklaşık 2 aydır buradayız. İki hafta sonra arıları daha yüksek yerlere götüreceğiz. İlk geldiğimizde bir tilki geldi. Aç olduğunu gördük ve biz de yemek verdik. İlk geldiğinde bizden korkuyordu sonra alıştı. Aç olduğunda geliyor, yemeğini verdikten sonra gidiyor. Artık elimizle besliyoruz. İş yaparken de yanımıza geliyor ve etrafımızda dolanıyor. Aramızda güzel dostluk oluştu."

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