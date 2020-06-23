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Hakkari’de asfalt yama çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Hakkari’de tahrip olan yollarda yama çalışması başlatıldı.Yağışlar ve doğalgaz hattı döşeme çalışmalarında hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları start aldı.

Hakkari’de asfalt yama çalışması

Hakkari’de tahrip olan yollarda yama çalışması başlatıldı.
Yağışlar ve doğalgaz hattı döşeme çalışmalarında hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları start aldı. Kent merkezinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda asfalt yama çalışmaları başlattı. Program dâhilinde ildeki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışmasının sürdüğünü belirten belediye yetkilileri, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekiplerinin altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergâhlarda yol iyileştirme yaptığını belirttiler.
Tahrip olan kent merkezindeki yolların asfaltlanması için ihalenin yapıldığını ifade eden yetkililer, kentte 11 kilometre asfalt çalışması yapılacağını söylediler.

Hakkari’de asfalt yama çalışması

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