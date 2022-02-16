YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

16.02.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de bir araçta 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 3,5 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam eriyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköprü Jandarma Karakol komutanlığı ekiplerince, yol kontrol ve arama noktasında Van istikametine giden bir araçta yapılan aramada 307 paket içinde 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüHakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bursaspor sıkıntılı"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bursaspor sıkıntılı"
Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiBalıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
12:24
İkindi
15:24
Akşam
17:53
Yatsı
19:08
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.