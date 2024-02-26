YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi

AA AA
26.02.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu bir minibüste arama yapan ekipler, sürücünün üzerinde ve aracın bazı bölümlerine gizlenmiş birer kilogramlık 13 külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı olmak üzere piyasa değeri toplam 27 milyon lira olan kaçak malzemel ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurduKöprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu
Mersin’de fuhuş operasyonu: 4 tutuklamaMersin’de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Erzincanlı badmintoncular Ağrı’dan başarıyla döndülerErzincanlı badmintoncular Ağrı’dan başarıyla döndüler
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Altın kaçakçılık

Hakkari Namaz Vakitleri 26 Şubat Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:23
İkindi
15:31
Akşam
18:01
Yatsı
19:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Pazartesi

Derman eczanesi
Semdinli
Sidar eczanesi
Yuksekova
Yagmur ezcanesi eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.