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Hakkari’de çeşitli suçlardan 86 kişi yakalandı

İHA İHA
13.01.2025 13:43
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Hakkari Valisi Ali Çelik, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 86 şahsın yakalandığını söyledi.

Hakkari’de çeşitli suçlardan 86 kişi yakalandı

HAKKARİ (İHA) Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1 - 11 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelenerek; il geneli asayiş olaylarının yüzde 8, , dolandırıcılık olaylarının yüzde 40, trafik kazalarının ise yüzde 35 oranında azaldığı, narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 5 oranında arttığı, ayrıca 10 günlük dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 86 şahsın yakalandığı belirtildi.

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Hakkari

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