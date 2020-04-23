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Hakkari'de çocukların 23 Nisan'ı kutlama isteğini polis yerine getirdi

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Hakkari'de çocukların 23 Nisan'ı kutlama isteğini polis yerine getirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de polis ekipleri, 155 Polis İmdat Hattını arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerini süslemek isteyen çocuklara, Türk bayrağı, balon ve süs eşyaları ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 12 akraba çocuk, telefonla görüştükleri polislere bayramda evlerini süslemek istediklerini iletti.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk bayrakları, balon ve süs malzemeleri alarak çocukların yaşadığı Merzan Mahallesi'ne gitti. Zorro, Batman ve Pamuk Prenses kostümü giyen Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyelerinin de eşlik ettiği ekipler, evlerin önünde bir araya geldiği çocuklara bayrak ve diğer malzemeleri verdi.

Çocukların 23 Nisan heyecanına ortak polisler, kırtasiye malzemesi ve boyama kitapları da hediye etti.

Çocuklardan Arel Berkay Azizoğlu, 23 Nisan'da evi süslemek için polisleri aradığını söyledi. Bayramı en güzel şekilde kutlamak istediklerini belirten Azizoğlu, "Arkadaşlarım adına bayrak, balon ve hediyeler istedim. Sağ olsun polis ağabeylerim istediklerimizi getirdi. Onlara çok teşekkür ederim. Bunlarla evimizi süsleyip bayramı kutlayacağız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." dedi.

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"23 Nisan Ulusal Egemenlik v Çocuk Bayramı" hakkari Polis Türk Bayrağı

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İmsak
03:44
Sabah
05:12
Öğle
12:08
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:17

Hakkari Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Yüksekova Eczanesi
Yuksekova
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