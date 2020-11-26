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Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde 4 adet sığınak/barınak tespit edildiği belirtildi.

Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım-2 Kavaklı Operasyonu kapsamında, Yüksekova ilçesi Armutlu ve Çukurca ilçesi Kavaklı bölgelerinde 4 adet sığınak/barınak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sığınak/barınakların içerisinde; 70 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 77 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği, 1 adet el bombası, 260 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 5 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 1 adet akım ölçer, 1 adet büyük delici kırıcı, 1 adet anahtar takımı, 12 adet 250 mililitre çakmak gazı, 2 adet mavi jelikan bidon, 1 adet termal şemsiye, 2 adet üst leşker kıyafeti, 36 adet çakmak, 1 adet uyku tulumu, 1 adet çadır, 1 adet panço, 1 adet akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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