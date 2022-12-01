Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle kapatılan kara yolu açıldı

Kent girişindeki Sere Sola mevkisinde, sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu iki kişinin yaralandığı noktada, toprak ve kaya parçaları düşmeye devam etti.

Bu nedenle bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tek taraflı açılan yoldaki kaya parçaları ve toprak birikintisi, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle temizlendi.

Polis ekipleri de kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

