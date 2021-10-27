Hakkari'de Dilekli köyü şehitleri adına oluşturulan kütüphane açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde, farklı tarihlerde şehit olan 25 güvenlik korucusu ve sivilin adına bir okulda kurulan kütüphane, törenle hizmete girdi.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğince hazırlanan proje kapsamında, İçişleri Bakanlığının desteğiyle Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgesindeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulunda "Dilekli Köyü Şehitleri Kütüphanesi" kuruldu.

Açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu hizmetin çok anlamlı ve önemli olduğunu ve kütüphaneyi şehit aileleri ve hayırseverlerin desteğiyle yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dün "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"ni başlattığını hatırlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Biz de inşallah Hakkari'de kütüphanesiz okul bırakmayacağız. Hakkari'ye ilk geldiğimiz gün birinci meselemiz eğitim dedik, kitap dedik. Bunun için de birçok projeler hayata geçirdik. Hakkari'de eğitim öğretim hizmetinin yükseltmesinde ve çocuklarımızın başarısında emeği olan öğretmenlerimize, velilerimize, okul aile birliklerimize, STK'larımıza, yerel yönetimlerimize, milli eğitim camiasına, müdürlerimize ve okul yöneticilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Bu proje İçişleri Bakanlığımızın desteklediği bir proje. İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz."

Akbıyık ve beraberindekiler, açılışını gerçekleştirdikleri kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, okul yöneticileri ve öğrenciler de katıldı.

