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Hakkari'de düzenlenen "Madencilik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı

13.06.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de düzenlenen "Madencilik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, maden yataklarının potansiyelini ortaya koymak ve üretilen madenleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Madencilik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Hakkari Üniversitesinin internet sitesinde yayınlanan bildirgede, dün başlayan çalıştayın, Valilik, Hakkari Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Madenciler Derneğinin iş birliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgede tespit edilen madenlerin oluşumu, Türkiye ile dünyadaki yataklarla karşılaştırılması, cevher tipleri ve zenginleştirilmesi, maden sahalarındaki yer altı sularının özellikleri ve ilgili sektör temsilcilerinin taleplerinin görüşüldüğüne yer verilen bildirgede, Hakkari bölgesinin çinko kurşun provensinin oluşumu, dünyadaki benzerleriyle karşılaştırılması, düşük kaliteli cevherlerin zenginleştirilmesi, madenciliğin su kaynakları üzerinde etkileri ve bölgenin enerji kaynakları potansiyeliyle ilgili konuşmalar ve teknik sunumların yapıldığı kaydedildi.

Çalıştayta "Hakkari Dağlarında Doğru Maden Aramacılığı" konulu panelin de düzenlendiğine yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Hakkari'deki madenlerin kurulacak izabe tesisinde metale çevrilmesinin önemi ve gereği vurgulanmıştır. Ayrıca MTA'nın tip mukavele şeklinde bölgedeki madencilere sondajlı arama hizmeti vermesinin önemli olacağı belirtilmiştir. Çalıştayın ikinci gününde ise çinko, kurşun ve barit yataklarına, Hakkari dışında faaliyet gösteren 9 maden şirketinin mühendisleri, 6 üniversiteden akademisyenler, MTA'nın jeoloji mühendislerinden oluşan 65 kişinin katılımıyla 2 günlük teknik gezi düzenlenmiştir."

Çalıştaya Vali İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İstanbul Ünivesitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, ilgili kurumların genel müdürleri, daire başkanları, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik, Süleyman Demirel, Munzur ve Şırnak üniversitelerinden akademisyenler ve madencilerin katıldığı bildirildi.

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